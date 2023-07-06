عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية تعمل من أجل الشعب

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية لازالت تتعرض لحرب ممنهجة من قوى كارهة لها، مشيرا إلى أن الحرب الآن هي التشكيك وبث الشائعات.

 

أضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الساعات الماضية شهدت تداول شائعة عبر منصات السوشيال ميديا بشأن قرارات جديدة وأن هناك قرارا حكوميا بحظر الاستيراد لسلع معينة، وهذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة، مبينا أن هذه شائعات مغرضة تريد النيل من الدولة والتشكيك فيما تنجزه.


وأشار إلى أنه لا بد من الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الدولة عبرت فترات عصيبة والآن تقوم بالبناء والتنمية بعد سنوات عصيبة.


وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن مصر بها رجال شرفاء مستعدون للتضحية من أجل بلدهم، مبينا أن هناك تنمية بجميع أرجاء الدولة وعلينا الآن النظر إلى سيناء وما تم فيها وما شهدته الدولة من تشييد بناء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

 

 لا بد من إسقاط جنسيتهم المصرية


وأوضح أن الخونة لا بد من إسقاط جنسيتهم المصرية وهم مرتزقة ويعملون ضد الوطن والتشكيك في الجيش والشرطة، لافتا إلى أن مصر دولة قوية لديها قيادة سياسية كبيرة تعمل من أجل الشعب.


كما أكد أن كل ما يحاك بالوطن الآن هدفه واحد فقط هو خلخلة الدولة المصرية، موضحا أن المواطن المصري لديه الوعي الكبير لما يحاك بوطنه وهناك مسار صحيح تسير عليه الدولة وتعمل على تحقيقه من أجل البناء للأجيال القادمة وما تشهده هو معجزة حقيقية خاصة ما تم في سيناء.
 

مصطفى بكري صدى البلد حقائق واسرار الدولة المصرية الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مصر وإيطاليا .. 3 أسباب وراء اتصال ميلوني بالرئيس السيسي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: 250 مليون جنيه لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال في القانون

طارق الشناوي: كريم عبد العزيز رقم 1 في مصر يليه أحمد عز

قضايا تهم الأسرة.. شيري عادل تكشف كواليس فيلم أصل الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ