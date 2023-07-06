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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللهجة المصرية.. بلقيس تطرح أغنية ألف روح| فيديو

بلقيس
بلقيس

طرحت الفنانة بلقيس فتحي، منذ قليل أجدد أغنياتها باللهجة المصرية "ألف روح" على منصات السوشيال ميديا.

وهي الأغنيه التى تعاونت فيها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد، بلقيس قررت أن تحتفل مع الجمهور المصري بموسم الصيف من خلال إطلاقها لأغنية جديدة باللهجه المصرية وصفتها بأنها تشبهها كثيراً.

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وكتبت بلقيس عن الأغنية على حسابها بموقع انستجرام: مؤخراً ألف روح خرجت للنور عمل إشتغلته من قلبي بكل حب وبيشبهني بكل التفاصيل والأغنية تشبه ناس كتير وإن شاء الله تلمس وجدانكم.

ووجهت بلقيش شكر لفريق عمل الأغنية وتقول كلماتها: “قالوا دي يوم يومين اخرها.. ولو توصل لفين في غيرها .. دي وقعة ووقعتين كبيرها .. ونمسح اسمها .. قالوا كلام كتير وأعدّي .. انا مش شايفة غير تحدّي .. عايزة افرح واطير لوحدي .. بناس انا احبها .. انا جامدة ومش بخاف”.

انا عاشقة الاختلاف .. انا شايلة على الكتاف .. احلامي من زمان .. انا واحدة بألف روح .. انا عايشة بكوم طموح .. خلي اللي يروح يروح .. وهكمل مهما كان".

يذكر أن أغنية ألف روح هي رابع أغنية لبلقيس فتحي باللهجة المصرية بعد اغنية دبلوماسي ونتدلع والمزاجنجي .


 

بلقيس بلقيس فتحى الفنانة بلقيس فتحي الف روح السوشيال ميديا انستجرام

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