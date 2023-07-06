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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الجوية البريطانية تحتفل بمئوية رحلاتها إلى الهند بإطلاق مركز اتصال جديد

صدى البلد

تأسست الخطوط الجوية البريطانية في عام 1974 وتعمل رحلات جوية إلى أكثر من 200 وجهة في العالم. وتعتبر الهند واحدة من أهم الأسواق للشركة، حيث بدأت في تسيير رحلات إلى نيودلهي في عام 1924 وستحتفل بمئوية هذه الخدمة في العام المقبل.

مركز اتصال جديد

افتتحت الخطوط الجوية البريطانية مؤخرًا "CallBA"، وهو مركز اتصال جديد يقع في غورغاون، بالقرب من دلهي، يقدم تجربة عملاء محسنة للمسافرين حول العالم.

حيث كشف رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، شون دويل، عن المساحة المكتبية الجديدة في يوليو 2023، حيث يقدم 1400 زميل مدرب تدريبًا عاليًا دعمًا على مدار الساعة لآلاف العملاء من الولايات المتحدة وأوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ.

المزايا

التكنولوجيا: يستخدم زملاء CallBA نظام هاتف سحابي مع إدارة تدفق المكالمات والوصول إلى بيانات ذكية لتخصيص تجربة العميل.

التوسع: ازداد حجم CallBA مرتين منذ عام 2019، وتستوعب المنشأة الجديدة الفريق بأكمله بشكل مريح.

التنوع: يستجيب فريق CallBA أيضًا للعملاء باستخدام المحادثة المباشرة من خلال BA.com، وهذا يشكل حوالي 10% من اتصالات العملاء وهو في ازدياد.

البيئة: يقع CallBA في مبنى حائز على شهادة LEED Gold و GRIHA 4 وتم تقييمه كـ "مبنى أخضر" من مرحلة البناء إلى التشغيل. يتميز بواجهة مزدوجة الزجاجة فعالة من حيث استهلاك الطاقة ومساحات خضراء ومفتوحة جميلة في جميع أنحاء المبنى مع ضوء طبيعي وفير. هناك أكثر من 10000 نبات في جميع أنحاء المبنى، بما في ذلك في مواقف السيارات وتقديم موظفين خضراء وطبيعية ومساحات تعاونية جميلة.

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