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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم زيندايا الجديد " Challengers" لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

زيندايا مع أبطال
زيندايا مع أبطال فيلمها الجديد

يعرض فيلم زيندايا الجديد المثير للجدل "Challengers" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام، لأول مرة في أغسطس المقبل.

 

فيلم Challengers للمخرج لوكا جوادانيينو، سيعرض ضمن أفلام النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن خارج المسابقة.

 

ويعد  فيلم Challengers من الأعمال المنتظرة بشدة هذا العام، وتدور أحداثه حول مدربة تنس تحول زوجها من لاعب ضعيف إلى بطل عالم يفوز بالمسابقات الدولية، ولكنهما يتورطان في علاقة مع رجل ثالث. 

 

يشارك في بطولته مع زيندايا كل من جوش أوكونر، مايك فايست، إي جي ليستر، وعدد من الفنانين المتوقع حضورهم العرض الأول يوم 30 أغسطس.

 

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل Euphoria في يناير الماضي.

 

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.

 

زيندايا التي تبلغ من العمر 25 عامًا، هي الآن أصغر امرأة يتم ترشيحها كمنتجة لنيل جوائز الإيمي، بالإضافة إلى كونها أصغر مرشحة ضمن قوائم الأفضل تمثيليا للمرة الثانية.

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