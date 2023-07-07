تعرف على موعد طرح فيلم الرعب المنتظر The Nun 2

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر The Nun 2 الفيديو الدعائي الأول له، بعد فترة طويلة من الانتظار من قبل محبي هذه النوعية من الأعمال المثيرة، ومن المقرر طرحه يوم 8 سبتمبر المقبل.

وأوضح تريلر فيلم The Nun 2 الكثير من أحداث العمل الذي يتبع خطى نسخته الأولى التي طرحت عام 2018، وحقق حوالي 366 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

توضح أحداث The Nun 2 الكثير من التفاصيل الغامضة التي برزت في الجزء الأول، وتدور أحداثه حول راهبة ذهبت في رحلة لاستكشاف سبب انقطاع أخبار أحد الأديرة، لتفاجأ بوفاة كل راهباته وسط أجواء من الرعب والترقب.

ويعد فيلم The Nun من أكثر الأعمال المحققة للربح ضمن سلسلة أفلام الرعب الشهيرة، المشتق منها Conjuring.

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين.

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات.

وتأتي سلسلة أفلام The Conjuring في المرتبة الثانية من حيث المتابعة والإصدارات المتتالية والنجاح الكبير الذي تلقاه من الجمهور سواء في السينمات أو مشاهدتها عبر التلفاز.

قدم ثلاثة أجزاء تحمل اسم Conjuring بداية من 2013، وحتى العام الماضي، واقتبس منها مجموعة أخرى من الأفلام مثل The Nun و Annabelle: Creation وغيرها.

تدور هذه السلسلة حول أحداث خارقة للطبيعة تحقق فيها سيدة وزوجها لديها قدرة على الشعور بالأرواح الشريرة، وتخليص البشر من أذيتها، ما يعرض حياتهم وأسرتهم للخطر دائما.