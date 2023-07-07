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رئيس التحرير
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توك شو

لنشر الوعي.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة جمل بلدك|فيديو

مبادرة جمل بلدك
مبادرة جمل بلدك

تحدثت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تفاصيل مبادرة جمل بلدك، قائلة إن المبادرة تلقت دعمًا كبيرًا من قبل قيادات المحافظة من خلال تذليل كافة العقبات التي كانت تواجهها من داخل وخارج الجامعة، متابعة أن المبادرة تهدف لنشر الوعي الجمالي والفني.

وأضافت “شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن مباردة جمل بلدك تنشر الوعي من خلال تجميل الشوارع والميادين والجدران، موضحة أن فكرة المبادرة تم طرحها منذ 2017.

وتابعت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ أن المبادرة لقت تقدير من قبل سكان محافظة كفر الشيخ، مضيفة أنه يتم اختيار الجدران من خلال معاينة فريق الإشراف والدعوات التي يتم استقبالها من المدن.

مبادرة جمل بلدك نائب رئيس جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ توك شو صدى البلد

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