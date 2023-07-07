مكافحة الهجرة غير الشرعية تساهم في تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية.. تفاصيل

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية منذ توليها المنصب عام 2022، وتولي اهتماما كبيرا بدعم العلاقات مع مصر.



وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية؛ لبحث عدد من الملفات، أبرزها قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية.



ولفت النائب محمود القط خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أن البرنامح الانتخابي لـ جورجيا ملوني كان يتمحور حول 3 ملفات رئيسية، الطاقة والبيئة والهجرة غير الشرعية، مردفا أن رئيسة الوزراء الإيطالية ترى ارتباطا وثيقا بين مصر وإيطاليا في الملفات الثلاثة.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى حاليا أن الدولة المصرية هي صمام الأمان أمام الهجرة غير الشرعية لا سيما مع تدفق أفواج من الهجرة غير الشرعية نظرا للتوترات في القارة الأفريقية وآخرها الأزمة السودانية.



وأضاف النائب محمود القط لبرنامج صباح البلد، أن مصر تستوعب كل من يدخل أراضيها من أهلنا من السودان حتى وصل عدد من دخل البلاد خلال الفترة الأخيرة ما يزيد عن 200 ألف ضيف من السودان، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار التدفق لـ مصر، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يرى أن استقرار مصر أصبح أمرا مهما للغاية.

