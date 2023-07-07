التعليم تتواصل مع المعلمين المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية لعمل المقابلات الشخصية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التواصل مع المعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية، لعمل المقابلات الشخصية.

حيث قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم بدء التواصل مع المعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية بالفروع الاتية : زهراء مدينة نصر - القاهرة الجديدة - الزقازيق - بنها - برج العرب 1 - برج العرب 2 - المنتزة - طنطا - ميت غمر - كفر صقر - حوش عيسى - قويسنا - سمنود - شبين الكوم - المحلة - طنطا - اسيوط - طهطا - قنا - الرديسة - حي العقاد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين والمديرين و الوكلاء و الدعم الفني على راب وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم https://ejsadm.moe.gov.eg/

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية