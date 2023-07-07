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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتواصل مع المعلمين المتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية لعمل المقابلات الشخصية

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التواصل مع المعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية، لعمل المقابلات الشخصية.

 

حيث قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم بدء التواصل مع المعلمين المتقدمين لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية بالفروع الاتية : زهراء مدينة نصر - القاهرة الجديدة - الزقازيق - بنها - برج العرب 1  - برج العرب 2 - المنتزة - طنطا - ميت غمر - كفر صقر - حوش عيسى - قويسنا - سمنود - شبين الكوم - المحلة - طنطا - اسيوط - طهطا - قنا - الرديسة - حي العقاد.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين والمديرين و الوكلاء و الدعم الفني على راب وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم https://ejsadm.moe.gov.eg/ 

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية

  • أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
  • أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.
  • أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.
  • للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية
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