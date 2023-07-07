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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

أمل عباس
أمل عباس

توفيت في الكويت اليوم الفنانة العراقية الشهيرة أمل عباس عن عمر ناهز الـ63 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.
 

وكانت الفنانة العراقية المصرية أمل عباس، قد حلّت ضيفة على برنامج «ع السيف» عبر قناة atv الكويتية، لتروي من خلال اللقاء تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل.

وظهرت أمل عباس، في الحلقة على كرسي متحرك، خلال الحلقة، وقالت إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوقي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك.

وقالت أمل عباس، في حلقتها إن الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنها الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها.

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وأشارت أمل عباس، إلى أن الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى.

وأكدت أمل عباس، إيمانها بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على ما أصابها، فهي تتحلى بالصبر دومًا، مشيرة إلى أنها تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بشكل مستمر.

 

إصابة أمل عباس بـ الشلل
 

وأعلنت الفنانة العراقية أمل عباس عن إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير صمام، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.

 

من هي أمل عباس
 

بدأت أمل عباس، حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بعد مشاركتها فى "أوبريت سندريلا"، وهي تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفى خلال السنوات الماضية، ولديها بنت وولد.

أصيبت أمل عباس، عام 2018 بوعكة صحية بسبب احتباس الأملاح في جسدها، وأجرت عملتين في الهند، وأصيبت بالشلل منذ ما يقارب 3 سنوات، وتخضع حاليًا الى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت.

يذكر أن الفنانة أمل عباس، عراقية الجنسية إلا أن شهرتها ذاعت بشكل كبير فى الأعمال الدرامية الخليجية.
 

نجوم وقفوا مع أمل عباس
 

وكشفت الفنانة أمل عباس، خلال بداية وعكتها الصحية في 2019، عن تفاصيل أزمتها الصحية، مؤكدة أن هناك عددا من الفنانين العرب وقفوا بجوارها، وأبرزهم الفنانة أحلام التي تكفلت بمصاريف علاجها كليًا.

كانت الفنانة الكويتية، أمل عباس، والتي كانت قد نشرتْ فيديو، تطلب من خلاله مساعدة مالية من جمهورها، من أجل علاجها.

 

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