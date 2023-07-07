برلمانية تشيد بالتعاون بين مصر وقبرص في مختلف المجالات

بحثت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوجه التعاون بيان النقابة وعمال البنوك القبرصى وذلك خلال زيارتها الحالية على رأس وفد عمالى رفيع المستوى لقبرص.



وأشادت "درويش" خلال اللقاء بالتعاون المصري في ضوء الصداقة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص والتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائى مثمنة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى القضايا والملفات المتعلقة بالعمل والعمال.



كما أشادت النائبة سولاف درويش بمواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان مؤكدة حرص النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية على التعاون مع نظيره القبرصى لدعم جميع الملفات والقضايا المتعلقة بقضايا العمل والبنوك داخل مصر وقبرص خاصة بعد توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين.