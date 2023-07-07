عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بالتعاون بين مصر وقبرص في مختلف المجالات

سولاف درويش وكيل
سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

بحثت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوجه التعاون بيان النقابة وعمال البنوك القبرصى وذلك خلال زيارتها الحالية على رأس وفد عمالى رفيع المستوى لقبرص.


وأشادت "درويش" خلال اللقاء بالتعاون المصري في ضوء الصداقة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص والتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائى مثمنة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى القضايا والملفات المتعلقة بالعمل والعمال.


كما أشادت النائبة سولاف درويش بمواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان مؤكدة حرص النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية على التعاون مع نظيره القبرصى لدعم جميع الملفات والقضايا المتعلقة بقضايا العمل والبنوك داخل مصر وقبرص خاصة بعد توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين. 

سولاف درويش البنوك لجنة القوى العاملة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

كهربا في ورطة.. فيفا يهدد بإيقافه والزمالك يعلن الحجز على ممتلكاته

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ستشهد انتعاشا مع نهاية العام.. والعزوف عن الشراء مسيطر

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الرعب يغزو شواطئ العالم.. سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في الغرب

مبادرة جديدة لإنهاء الحرب.. الكرملين يعلق على محادثات أردوغان وزيلينسكي

35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

حادث مروع.. تفاصيل سقوط 6 قتلى بدولة عربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة لافتة| شاهد

1300 كيلو شاورما وكفتة فاسدة.. علامات تكشف اللحوم غير صالحة

طريقة عمل كفتة الباذنجان| جديدة وغير تقليدية

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ