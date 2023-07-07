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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على إيه اليوم الحلو ده.. ڤيديو

احمد سعد - محمد صلاح
احمد سعد - محمد صلاح

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لـ محمد صلاح وأحمد سعد، وهما يرقصان على أنغام أغنية “إيه اليوم الحلو ده”، وأغنية “وسع وسع”، أثناء تواجدهما في اليونان.

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ورغم من الأزمة التى نشب بين الفنان أحمد سعد وأحدي منظمات الحفلات فى دولة تونس خلال الايام الماضية ، الا ان مهرجان قرطاج إعلن بشكل رسمي خلال الساعات الماضية عن وجوده ضمن حفلات الدورة الجديدة. 

ومن المقرر ان يقام حفل الفنان أحمد سعد يوم 22 من الشهر الجاري ، ضمن حفلات الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج المقام فى تونس.

بعد أزمته.. أحمد سعد فى مهرجان قرطاج بتونس نهاية الشهر

بعد تصدره التريند.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة حفل أحمد سعد في تونس

كان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس.

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من أحداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب". 

واستطرد أحمد سعد قائلا:" محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".

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