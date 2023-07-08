أبرزها قانون الاستثمار.. ننشر جدول أعمال البرلمان غدا الأحد

يواصل مجلس النواب جلساته غدا الأحد، حيث يناقش عددا من مشروعات القوانين، ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

فيما يناقش مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) وأكثر من عشر عدد الأعضاء) لدعم صندوق قادرون باختلاف.