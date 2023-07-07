السعودية.. اكتمال مغادرة الحجاج للمملكة

أفادت صحيفة أخبار السعودية 24 باكتمال اليوم (الجمعة)، مغادرة كافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي نفذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى بلادهم والبالغ عددهم 4951 حاجاً وحاجةً ينتمون لـ92 دولة.

وجاءت المغادرة بعد أن أدى هؤلاء الحجاج مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على الضيوف أداء النسك.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قد أنهت إجراءات مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.