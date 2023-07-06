مصر للطيران تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تشهد الناقل الوطني مصر للطيران، اليوم أعلى معدلات التشغيل بتسير 25 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

ويشهد اليوم الجسر الجوى الذى تسيره الناقل الوطني مصر للطيران أعلى معدلات التشغيل ليصل إلي 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن.

وتشغل مصر للطيران اليوم، جسرها الجوي بواقع 9 رحلات جدة / القاهرة و12 رحلة المدينة/ القاهرة و2 رحلة جدة / الأقصر و2 رحلة جدة / باماكو.

وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وقرعة سوهاج وقنا والمنيا وتضامن البحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعلية والقليوبية وجنوب سيناء والقاهرة والفيوم والشرقية ومرسى مطروح والمؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

وأعلنت مصر للطيران عدة ارشادات للحجاج في مرحلة العودة، تؤكد على ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.

