خطيب الأوقاف: اختيار الزوجة وأحسن الأسماء أبرز نماذج رعاية النشء في الإسلام

نقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وبدأت شعائر الجمعة الثالثة من ذي الحجة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محروس طلبة، يعقبها خطبة الجمعة تحت عنوان :"عناية الإسلام بالنشء"، والتي يؤديها الدكتور عبد المنعم دويدار ، من علماء وزارة الأوقاف.

وقال عبد المنعم دويدر ، من علماء وزارة الأوقاف ، إن من أهم ما أمرنا الله تعالى به ، هو حسن رعاية الذرية ورعاية النشء وإصلاحه ، فهذه من القضايا الأساسية في كتاب الله وسنة رسوله.

وأضاف في خطبة الجمعة ، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ، أن النشء هم زينة الحياة وعصب الأوطان والأمة الإسلامية ، ولو نظرنا في كتاب ربنا وسنة نبينا ، لرأينا أمارات رعاية النشء حتى قبل الزواج.

وأكد أن من مقومات رعاية النشء أن يبدأ باختيار الزوجة ، فلا تختر من الزوجات إلا من رأيت فيها أنها ستساعدك على تربية ناجح وصالح.

وأوضح ، أن تربية الأبناء أمر شاق ، يحتاج إلى امرأة صالحة لأن الأبناء أمانة سائلنا عليها الله عزوجل.

كما أن من أسباب رعاية النشء ، أن يكثر الوالدين من الدعاء بصلاح الأبناء ، بدلا من الانتقاد وكثرة التقييم.

وأكد خطيب الجمعة ، أن من نماذج رعاية النشء ، أن يختار الوالدين ، أحسن الأسماء للأبناء ، فالنبي أوصانا أن نتخير الأسماء ، فكان النبي حربا للأسماء القبيحة والأسماء المعبدة لغير الله ، فغير امرأة تدعى "عاصية" ومن الناس من رفض تغيير الاسم .