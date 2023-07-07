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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية تضع خطة لحل مشكلات المستثمرين

لقاء رئيس هيئة التنمية
لقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية و أعضاء غرفة مواد البناء

التقى المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعات مواد البناء، والدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.

تناول اللقاء برامج تطوير الأداء وخطة الهيئة لتسريع إنهاء الإجراءات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين.

صرح بذلك الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية

ووجه عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهوداته العظيمة في مساندته لنمو وتطور الصناعة المحلية من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة بمنح قطاع الصناعة الأولوية في المرحلة الراهنة، والنهوض بالوضع الاقتصادي للدولة المصرية.
 

واضاف أن نتيجة لقرارات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار واختياره لبعض القيادات صاحبه القرارات والتي تعمل لصالح الدولة، وحبا لمصر وليس حفاظا علي المنصب والكرسي شهدت الصناعة في مصر تغير حقيقي وجذري لمفهوم التعامل الحكومي مع المستثمرين واصحاب المصانع وفي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ،أن المجتمع الصناعي ممتن للرئيس السيسي لعمله الدؤوب المتفاني الذي يقوم به يوميا لخدمة الوطن والمواطنين والعمل علي رفع المستوي المعيشي للمواطن وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الي تقديمه كل سبل الدعم اللازم للصناعة والمصنعين وتشجيعه الدائم للمستثمرين والعمل علي توفير افضل مناخ للاستثمار في مصر في سبيل خلق بيئة آمنه وقوية للمستثمر.

ولفت إلى أن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة حقق للمستثمرين واصحاب المصانع وللصناعة الوطنية بشكل عام نتائج رائعة وملموسة علي ارض الواقع وذلك خلال رؤيته الواضحة وخطط العمل للنهوض بالصناعة.

وأشاد زيدان بجهود رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم في قيامه بتطوير الاداء داخل الهيئة، قائلاً: المهندس محمد عبد الكريم أسس ورسخ مفاهيم التعامل المحترم والاستجابة السريعة لشكاوي المصنعين والعمل علي حل مشاكلهم وتذليل العقبات جانب سرعة اتخاذه للقرار المناسب لعلاج المشكلات من جذورها مما يجعله نموذج يحتذى به في الانجاز والعمل، موضحاً أن مشكلة تتعلق بخطاب ضمان جدية لمشروع لدي الهيئة من 2008 ظلت عالقة لمدة ١٥ عام، قام رئيس الهيئة بحلها خلال مدة لا تتجاوز عشرة دقائق.

ربط كافة مواقع هيئة التنمية الصناعية

وأشار أنه تم وضع نظام وبرنامج للربط بين كافة مواقع الهيئة فضلا عن المتابعة المستمرة لرئيس الهيئة لجميع الاجراءات بشكل يومي خاصةً المتعلقة بالمعاينات والتراخيص بالإضافة الي تكليفه عدداً من المسئولين ذو كفاءة تحت اشرافه المباشر لحل اي مشكلة تواجه المستثمرين الصناعيين بشكلٍ عاجل وفوري.

مواد البناء اتحاد الصناعات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الصناعيين الصناعة

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