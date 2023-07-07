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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اختفاء إسرائيلية بها .. الحكومة العراقية تحمّل هذه الفئة المسؤولية

العراق - علم
العراق - علم

أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق متعلق بخطف باحثة إسرائيلية - روسية في البلاد، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل فصيلاً مسلحاً موالياً لإيران بالمسؤولية عن اختفائها .
  

و ذكر العوادي في تصريحات صحفية له إن الحكومة العراقية فعلاً تقوم بإجراء تحقيق رسمي بشأن اختفاء  الباحثة الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف. 
 
وأضاف العوادي: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى... ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج».
 
وأضاف  في تصريحات له  (تحالف فصائل مسلحة مدعوم من إيران وبات أخيراً جزءاً من القوات الرسمية العراقية) أنه «بعد ذلك، إن شاء الله ستكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية».
 
وحمّل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (الأربعاء)، في بيان، كتائب «حزب الله» العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن «إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية - الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب( حزب الله) الشيعية».
 

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