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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يعلن عودة الكهرباء إلى مطار بغداد الدولي

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، الخميس، بيانا أعلنت فيه صيانة الخلل في مطار بغداد الدولي، وإعادة التيار الكهربائي.
 
 وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها  "تحرص وزارة الكهرباء على إبداء خدماتها للمواطنين والمؤسسات الحيوية والحكومية ، وتراعي الاستثناءات لبعض الدوائر ذات الشأن المرتبط بحياة المواطنين ومعاشهم وإقتصادهم وتحرص على أهميتها البالغة".
 
وقالت "حيث صباح اليوم الخميس الموافق السادس من يوليو ، تسببت أعمال حفر من قبل الشركة المنفذة لمجمع( بروج ) السكني بتضرر قابلوات مغذيات ( مطار تأميم رقم ١ +٢ ) جهد ٣٣ ك . ف، وانفصالها عن العمل مما أدى إلى تعطل تجهيز الكهرباء عن مطار بغداد الدولي لساعات محددة".
 
وتابعت "وتنفيذاً لتوجيهات الوزير زياد علي فاضل، بسرعة معالجة الضرر، باشرت الملاكات الهندسية والفنية المختصة لشركة توزيع كهرباء بغداد - فرع الكرخ، الكشف على مكان الحادث وإجراء الفحوصات اللازمة والحفر والمباشرة بتبديل القابلوات المتضررة، وتم إنجاز العمل بوقت قياسي ، وإعادة تجهيز التيار الكهربائي للمطار المذكور".
 
وتابعت "وتهيب وزارة الكهرباء بجميع المؤسسات الحكومية التنسيق مع وزارة الكهرباء لتزويدهم بخرائط مسارات الخطوط والقابلوات، لتجنب حدوث هكذا حوادث وأضرار، من شأنها تعطيل تجهيز الكهرباء، وتكون بذات الوقت خطوة للمحافظة على الجهد الحكومي والمصلحة العامة".
 

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