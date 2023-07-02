ترانزيت في بغداد.. إيران: تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة

أعلن رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمة الله رفيعي، عن عزم بلاده تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، خلال الفترة القريبة المقبلة.



ونقلت وكالة "مهر" عن رفيعي قوله: "خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيتم تسيير رحلة جوية تجريبية بين طهران والقاهرة بشكل مباشر".



وكشف رفيعي أنه "كان هناك مفاوضات مع الجانب المصري في القاهرة، الأسبوع الماضي، لبحث موضوع السياحة الإيرانية في مصر بوساطة عراقية".



وبحسب المسؤول الإيراني، فإنه يتم حاليا "تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة عبر الترانزيت في مطار بغداد".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أعلن قبل أيام، أن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع مصر، في إطار استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة.

وخلال حفل أقامته وزارة الخارجية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى، بمشاركة سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، قال عبد اللهيان: "نرحب بإعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية، ومن بينها مصر والمغرب".

وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.