العراق.. حدث مفاجئ بمطار بغداد الدولي وتحرك عاجل للسلطات

أفادت صحيفة ناس العراقية بانقطاع التيار الكهربائي بمطار بغداد الدولي بسبب المغذيات المرتبطة به حيث جار العمل من أجل عودتها بالسرعة الممكنة.



وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد ترأس في وقت سابق اجتماعا لبحث الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC.



وأكد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري ويقدم أفضل الخدمات وأجودها سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق.