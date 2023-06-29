لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق احتجاجا على حرق القرآن.. فيديو وصور

أظهرت مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، لحظة اقتحام سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد بعد واقعة حرق القرآن أمام أكبر المسجد المركزي بالعاصمة السويدية ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وتجمع العشرات من العراقيين للاحتجاج بالقرب من السفارة السويدية في بغداد بعد أن أحرق مهاجر عراقي صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

كما أعطي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.