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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق يدين بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي على جنين

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال الرشيد

 أدان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد ،اليوم الأربعاء، العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة جنين، مجددا تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

وأعرب الرئيس العراقي في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، عن تعازيه لأسر الضحايا، داعيا العلي القدير لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وقال الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إن جمهورية العراق تؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة، وتدعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

 كما دعا الرئيس العراقي المجتمع الدولي للتعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي إلى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العدوان الأخير.

ودعا قادة وحكومات دول المنطقة إلى الإسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدا لدوامة العنف، وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود، مشيرا إلى أنه لن يكون هذا ممكنا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية.

الرئيس العراقي الشرق الاوسط الرئيس العراق الشعب الفلسطيني العدوان العسكري المجتمع الدولي

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