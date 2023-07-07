ميكالي: مواجهة مصر والمغرب صعبة.. وهدف المنتخب الأوليمبي العودة بكأس إفريقيا

قال البرازيلى روحيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم إن مواجهة المغرب فى نهائي أفريقيا غدا لن تكون سهلة والمنافسة قوية، ولكننا نتطلع للفوز و التتويج بالبطولة ونمتلك جيلا واعدا وقادرا على تحقيق حلم الجمهور المصري و التتويج بالبطولة.



جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى حضره مع ميكالى كل من : تياجو المدرب العام وإبراهيم عادل نجم المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي للمنتخب وخالد سرحان المترجم.

وتابع ميكالى قائلا: سعيد بالتواجد بينكم، أهنئ دولة المغرب حكومة وشعبا على التنظيم الرائع والحفاوة البالغة بنا، من أول يوم والشعب يستقبلنا بحرارة، مبروك تواجد مصر والمغرب فى النهائي وصعودنا مع إلى أولمبياد باريس، نعلم أننا بصدد مباراة صعبة جدا فى النهائي، وندرك قيمة المواهب المغربية، ولكننى أتمنى واتطلع أن نعود بالكأس إلى القاهرة.

ويضيف ميكالى: أتوقع مباراة كبيرة غدا، تكون أشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.