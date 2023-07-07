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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الإنجليزى.. حبة الغلال السامة تنهي طالبة بالثانوية العامة في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية بقرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية على انهاء حياتها حيث تناولت حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال " الحبة القاتلة " وذلك لعدم احابتها فى امتحان مادة اللغة الإنجليزية وخوفها من الرسوب وتم قل جثمانها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي 

تلقت مديرية  أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة طلخا يفيد بوفاة"شروق م م ، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسه دميرة الثانويه المشتركه ومقيمة قرية الروضة مركز طلخا.
بسؤال اسرتها أكدوا قيامها بالتخلص من حياتها وذلك عقب انهيارها  عقب انتهاء   امتحان اللغة الانجليزية وخوفها من الرسوب تخلصت من حياتها بإستخدام الحبة السامة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة

الصف الثالث الثانوي المرحلة الثانوية اللغة الإنجليزية التخلص من حياتها بمحافظة الدقهلية حفظ الغلال مستشفى المنصورة الدولي مركز شرطة طلخا

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