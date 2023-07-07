خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. احذر قطع الخدمة

مع بداية شهر يوليو يسعي العديد من المواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، حتى لا يتعرضوا لقطع الخدمة أو الغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وتتضمن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مايلي :

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بزيارة الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

- ويتم فى هذه الخطوة يقوم المواطن النقر علي أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- ثم تتضمن هذه الخطوة اختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي.

- وفى هذه الخطوة يلزم علي المواطن إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل كود المحافظة ورقم الهاتف ثم يظهر قيمة الفواتير

- يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال علي الرقم المختصر المخصص من قبل الشركة وهو 19777 أو 111.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي



يقوم المواطن بسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 بدءا من يوم 15 يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أغسطس 2023، كما يتم تحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط بداء من يوم 15 أغسطس 2023.

وبعد انتهاء فترة السماح يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط لمن لم يسدد الفاتورة وذلك تباعا، كما أن الشركة تفرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن المتخلفين عن سداد فاتورة التليفون الأرض.

وتتضمن غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأراضي قيمة 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو



يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي عبر عدة طرق ليختار المواطن الأنسب له ويقوم بالسداد وتتضمن مايلي :-

يمكن للمواطن سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال مكاتب البريد المصري.

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضى عن طريق خدمة فودافون كاش.

ويمكن للمواطن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمة فوري.