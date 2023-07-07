انتشال جثة شاب من مياه ترعة التنظيم في الغربية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمركز بسيون بالغربية اليوم في انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، لقي مصرعه غرقا في مياه بحر التنظيم أثناء الصيد بعد أن اختل توازنه وسقط في المياه.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا يفيد غرق شاب في العقد الثالث من العمر في مياه بحر التنظيم بدائرة مركز بسيون .

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الإنقاذ النهري وتبين غرق شاب يدعي حسن الحداد يبلغ من العمر 35 عاما - كهربائي- في مياه بحر التنظيم بدائرة مركز بسيون .

أفادت المعاينة أن الشاب غرق أثناء اصطياده في الساعات الأولى من صباح اليوم في المياه عقب اختلال توازنه ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي في انتشال الجثة بعد عده ساعات من البحث وتمشيط مياه بحر التنظيم.

وأكد علي خضر أحد أقارب المتوفي أن الشاب توفي قبل أيام من زفافه حيث كان من المقرر زفافه السبت القادم وكان اليوم موعد نقل عفشه إلي شقة الزوجية بمنطقة التنظيم بدائرة مركز بسيون ومن المقرر تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.