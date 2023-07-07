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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رجل يعدل شكله وجسمه ليشبه الشيطان.. صور

رجل يعدل شكله وجسمه
رجل يعدل شكله وجسمه ليشبه الشيطان

أزال رجل يُطلق عليه لقب "الرجل الأكثر تعديلًا لجسمه  في العالم" أحد أجزاء جسده في سعيه ليصبح "شيطانًا فضائيًا واقعيًا".

كان مارسيلو 'بي بوي' دي سوزا ريبيرو، أزال إصبعه للمساعدة في تحقيق سعيه، لكنه لم ينته من تعديلات الجسم بعد. 

ريبيرو ، المغطى أيضًا بما يقرب من 1500 وشم ، قام بتعديل كلتا يديه في وقت سابق من هذا العام - إزالة السبابة من إحدى يديه، وإنشاء انقسام دائم في الأخرى لأصابعه لإنشاء تشكيل "V".

لكن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا خضع منذ ذلك الحين لعملية جراحية أخرى في يديه لإزالة الجلد الزائد والعضلات.

رجل يعدل شكله وجسمه ليشبه الشيطان 

خضع ريبيرو، بالفعل للعديد من العمليات الجراحية ولديه لسان مشقوق وأسنان أنياب وغرسات جلدية أخرى. 

ويقدر أنه أنفق حوالي 36945 دولارًا (29000 جنيه إسترليني) على تحوله على مر السنين - ويعتقد أنه تم تعديل 98 ٪ من جسده.

رجل يعدل شكله وجسمه ليشبه الشيطان 

 وفي حديثه عن الإجراء الجديد ، قال ريبيرو: "المظهر الذي كنت أبحث عنه في يدي كان مظهرًا من خارج كوكب الأرض.

شيطان يشبه الشيطان رجل فضائي تعديلات

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