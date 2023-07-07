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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمعطف جينيفر لوبيز.. شاكيرا تتألق بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

شاكيرا بنفس معطف
شاكيرا بنفس معطف جينفر لوبيز في أسبوع الموضة بباريس  

حضرت النجمة العالمية شاكيرا عرض أزياء دار Viktor & Rolf، وذلك ضمن فعاليات عروض أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية لشتاء وخريف 2024.

 

شاكيرا بنفس معطف جينفر لوبيز في أسبوع الموضة بباريس

 

وظهرت شاكيرا بمعطف قصير وبأكمام طويلة، ومزين بكلمة NO بارزة عند الأكتاف، ويتوسطه حزام بنفس لون المعطف.

 

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وكان معطف شاكيرا من تصميم الدار من مجموعة عام 2008، وقد ظهرت به جينيفر لوبيز ظهرت في كليبها Te Boté الذي أصدرته في ديسمبر 2018.

 

واختارت شاكيرا تسريحة شعر بسيطة غير متكلفة.

 

شاكيرا

 

واختارت شاكيرا بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي تعتمد على اللون الكشميري، والإكسسورات فقد اختارت حقيبة باللون الذهبي، مع حذاء بنفس اللون.

 

شاكيرا
جينفر لوبيز
شاكيرا النجمة العالمية شاكيرا أسبوع الموضة باريس جينفر لوبيز

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