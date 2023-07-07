سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

شاركت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في مدينة باريس، وقد ظهرت بإطلالة صيفية وشبابية.

سعر حقيبة النجمة غادة عبد الرازق

ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية أنيقة، وارتدت توب أخضر نيون، على تنورة سوداء مجسمه على جسدها، وحقيبة حمراء من الجلد.

وكان التوب الخاص بغادة عبد الرازق، يحمل علامة تجارية شهيرة، والحقيبة وصل سعرها إلى 1980 يورو، أي ما يعادل 66 ألف و400 جنيه مصري.

النجمة غادة عبد الرازق

وتركت غادة عبد الرازق شعرها منسدلا للخلف بتسريحة أنسابية وناعمة، ابرزت من رقة ملامحها.

النجمة غادة عبد الرازق

واختارت غادة عبد الرازق مكياج ثقيل فوق عيونها باللون الأخضر، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

النجمة غادة عبد الرازق

وأكملت غادة عبد الرازق إطلالتها بإرتداء الإكسسورات، فقد أرتدت سلاسل حول عنقها باللون الفضي. وقرطين وخاتم كبير بنفس اللون.

النجمة غادة عبد الرازق