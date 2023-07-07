بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن واقعة إطلاق نار على مصلين

أصدر الجيش اللبناني، بيانا عاجلا بشأن حادث إطلاق نار على مسجد في البقاع شرقي لبنان، ‏لدى خروج المصلين من صلاة الجمعة.‏



وأشار في بيانه إلى أن “دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع أوقفت المواطن "ا.ع” لإطلاقه النار على أشخاص أثناء خروجهم من أحد مساجد المنطقة، ما أدى إلى مقتل أحدهم".



وتابع البيان "أثناء عملية توقيف المواطن، أطلق الأخير النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للعلاج".

وكانت قد أفادت صحيفة أخبار لبنان 24 بسماع إطلاق نار علي أحد المساجد بمنطقة برالياس اللبنانية وشوهد انتشار لقوات الدفاع المدني بالمنطقة.

وأشارت مراسلة "لبنان 24"، الي سقوط قتيل من ال شبلي، وجرحى خلال إطلاق نار أثناء خروج المصلين من مسجد في برالياس، في البقاع.

وأوضحت المراسلة أنه عُلم أنّ مطلق النار هو من بيروت، ومقيم في البلدة.