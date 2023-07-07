حرقوا علميّ السويد وإسرائيل .. احتجاجات ضخمة في لبنان

نفذ المئات من المحتجين وقفة أمام مسجد الأمين وسط بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في السويد ونصرة لجنين.



ورفع المشاركون في الإحتجاجات لافتة كتب عليها "قاطعوا البضائع السويدية"، وأقدموا على حرق العلم السويدي احتجاجا على قيام عراقي الجنسية مقيم في السويد يدعي "سلوان موميكا" بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام المسجد الكبير في العاصمة ستوكهولم، وحرق المحتجون أيضا العلم الإسرائيلي نصرة لجنين.



وقال عضو هيئة علماء المسلمين في لبنان، الدكتور عبد القادر علي، لـ"سبوتنيك"، إن "الوقفة هي مزدوجة نصرة للقرآن الكريم الذي يعمل الغرب دائما على محاربته عبر السماح بحرق نسخ من القرآن الكريم باسم حرية الرأي والتعبير كما حصل في السويد والدنمارك، في حين أن المقدسات لا تدخل من ضمن حرية الرأي والتعبير".

وأضاف: "نحن اليوم نقف نصرة لكتاب الله عز وجل ونتتصر له، وفي الوقت عينه نقف مع إخواننا في فلسطين وتحديدا في جنين الصامدة والمقاومة، التي تواجه العدو المدجج بكل قوة وبصدور أبنائها العارية".

