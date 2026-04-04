المؤلف حسام موسى يتعرض إلى أزمة قلبية.. تفاصيل

تعرض المؤلف حسام موسى إلى أزمة قلبية حادة دخل على أثرها مستشفى الصفا لتلقي العلاج، وذلك أمس، الجمعة.

وخضع حسام موسى إلى عملية لإذابة الجلطة فى الشريان التاجي، وتم تركيب دعامة فى القلب، وتم نقله إلى الرعاية المركزة، وهو حاليا فى حالة صحية مستقرة.

حسام موسى سيناريست‎ مصري، من مواليد عام 1973، تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1995، وعمل بالتأليف بدايةً من عام 2006 بمسلسل “لما يعدي النهار”، ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية مسلسل “العقرب”، من بطولة منذر رياحنة وريم البارودي، ومن إخراج نادر جلال، وعمل معه أيضًا في مسلسله الأخير “كيكا على العالي".

ومن أهم أعماله السينمائية فيلم “قلب الأسد”، بطولة محمد رمضان وحورية فرغلي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال حسام موسى

وكان آخر أعمال حسام موسى مسلسل “البخت” الذى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة عبير صبري وأحمد عبد العزيز ونسرين أمين ومجدي كامل، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، سلاحه النقاء والصدق في مواجهة أصحاب النفوذ، يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائمهم، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.