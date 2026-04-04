بموقف نبيل .. شمس البارودي تستعيد ذكريات مؤثرة مع خالها الراحل

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ، ذكرياتها المؤثرة مع خالها، من خلال منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن موقف إنساني جمعها بابنة خالها داخل المسجد.

وقالت شمس البارودي ، إنها خلال توجهها لأداء صلاة العصر، التقت بابنة خالها هبة صلاح مختار، التي استقبلتها بحفاوة وحرصت على مساعدتها بإحضار كرسي لتتمكن من الصلاة، نظرًا لعدم قدرتها على السجود بسبب إصابتها بقطع في غضروف الركبة اليسرى.

وأوضحت أنها خلال الصلاة، خاصة في الركعة الثانية، تذكرت مواقف خالها الراحل معها منذ الصغر، مسترجعة ذكريات لقاءاتها به برفقة والدها، وكيف كان يحمل ابنته هبة وهي رضيعة، معبرة عن فرحته الكبيرة بها بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وأكدت شمس البارودي، أن هذه المواقف الإنسانية تظل خالدة، مشيرة إلى أن العطاء والمحبة يُورثان عبر الأجيال، حتى في أصعب اللحظات.

وأعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبر وفاة خالها.

وكتبت شمس البارودي، في منشورها: “انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، وحلّقت روحه لتلتقي بالأحباب في البرزخ، حبيبي خالي فكري.. رحمات ربي تشملك وكل من سبقونا من الأحباب”.