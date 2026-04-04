من عقد قران.. صورة تثير الجدل بين أسماء جلال وأحمد فهمي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنانة أسماء جلال بالفنان أحمد فهمى، فى أجواء أشبه بعقد القران.

وأثير جدل واسع بين الجمهور حول حقيقة وجود ارتباط بين الثنائى، ولكن البعض رجح وجود عمل فنى جديد يجمعهما.

وتعود الصورة إلى كواليس فيلمهما الجديد «الفيل على الدرفيل»، الذى من المقرر طرحه قريبًا.

كانت الفنانة أسماء جلال، كشفت في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، عن تفاصيل أعمالها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور.

وأعلنت أسماء جلال عن مشاركتها في فيلم «4 عرفي»، الذي يجمعها بالنجم أحمد فهمي، مشيرة إلى أن العمل من المقرر طرحه قريبًا، ويمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها.

وأكدت أسماء جلال أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، معربة عن حماسها الشديد للتعاون مع أحمد فهمي وفريق العمل، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.

يُذكر أن أسماء جلال حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

تشارك أسماء جلال حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض في السينمات بجميع دور العرض.