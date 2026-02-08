أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
إسرائيل: هبوط اضطراري لطائرة «ويز إير» في مطار بن جوريون بعد الاشتباه بحدث أمني
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها وجمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسماء جلال 

ونشرت أسماء جلال الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تيشرت بدون أكمام ونضارة شمسيه سودا "

ومن الناحية الجمالية وضعت أسماء جلال ميكب هادي يتناسب مع إطلالتها الجذابة وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

كشفت الفنانة أسماء جلال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل أعمالها الفنية القادمة، مؤكدة أنها تعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتقديم مفاجآت جديدة للجمهور.

وأعلنت أسماء جلال عن مشاركتها في فيلم «4 عرفي»، الذي يجمعها بالنجم أحمد فهمي، مشيرة إلى أن العمل من المقرر طرحه قريبًا، ويمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة لها.

وأكدت أسماء جلال أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، معربة عن حماسها الشديد للتعاون مع أحمد فهمي وفريق العمل، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه.

يُذكر أن أسماء جلال حققت نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

تشارك أسماء جلال حاليًا في فيلم «إن غاب القط» المعروض في السينمات بجميع دور العرض.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

