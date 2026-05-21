النبي ضحى عنه.. الإفتاء: من لا يستطيع أن يضحي في عيد الأضحى يحصل على الأجر

أكد محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجهات الرسمية التي توفر صكوك الأضحية تراعي ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي لذبح الأضاحي .

وقال محمود الطحان في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" على المواطن تحري الجهة التي يشتري منها صك الأضحية ".



وتابع محمود الطحان :" الأضحية هي سنة مؤكدة على الشخص الميسور وهو الشخص الذي يوجد لديه فائض من المال يمكنه من شراء الأضحية ".



وأكمل محمود الطحان :" النبي محمد ضحى بكبشين عن محمد وآل محمد والآخر عن أمة سيدنا محمد ".

ولفت الطحان :" من لا يستطيع أن يضحي في عيد الأضحى سوف يحصل على الاجر لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضحى عنه ".

