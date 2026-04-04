بعد تصريحات سارة بركة| هالة سرحان: لا للمقارنات بين الشعوب.. ومصر احتضنت نجوم العرب

علقت الإعلامية هالة سرحان على الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة السورية سارة بركة، بعد تصريحاتها التي اعتبرها كثيرون مسيئة بسبب المقارنة بين المرأة المصرية والسورية.

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على “فيسبوك”: “القاهرة ستظل مركزا فنيا مهما في العالم العربي”، ووصفتها بأنها “هوليوود الشرق” ووجهة للفنانين الباحثين عن النجاح، مؤكدة أن الجمهور المصري احتضن على مدار سنوات طويلة العديد من النجوم العرب الذين أصبحوا جزءا من نسيج المجتمع الفني.

وشددت على أهمية التريث في التصريحات الإعلامية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقارنات بين الشعوب، معتبرة أن مثل هذه القضايا يجب أن تترك للمتخصصين في مجالات علم الاجتماع والدراسات الإنسانية.

وأكدت أن العلاقات بين الشعوب العربية تقوم على الاحترام المتبادل والتقدير، مرحبة بكل فنانة تسعى لتحقيق النجاح في مصر، مع ضرورة الالتزام بروح التقدير وعدم إثارة المقارنات الحساسة.

تصريحات سارة بركة

وردت الفنانة سارة بركة على الجدل بشأن التصريحات التى انتشرت لها مؤخرا حول المرأة المصرية، قائلة إن حديثها تم تحريفه، وهو ما أثار انزعاجها.

وقالت سارة بركة، فى بيان لها: «أنا اتسألت ما هو الفرق بين الست المصرية والست السورية، وهل الست السورية حقيقة بتعرف تتعامل مع الراجل أكتر، جوابي كان إن مفيش جنسية للفعل، وبالتالي مينفعش نعمم، الست المصرية عظيمة والست السورية عظيمة وممكن تبقى الست السورية متفهمة أكتر.. لا أكتر ولا أقل».