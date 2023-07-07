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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3500 كيلو دقيق بلدي مدعم في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

 

 

 

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط عدد ٤ مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق، وتقدَّر بثلاثة أطنان ونصف من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط أحد التروسيكلات يحمل شيكارة دقيق بلدي مدعم، بجانب ضبط كمية تقدر ب ٣٤٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير عدد من المخالفات فى قطاع الرقابة على المحال التجارية، عبارة عن ٢٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٧ محاضر بيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٥ محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، وعدد ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرًا لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير ١١ محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و١٣ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٣٢ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٣ محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و٦ محاضر توقف عن الإنتاج، و٤ محاضر تصرف في الدقيق بدون وجه حق.

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