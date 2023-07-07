بالطبول والدبكة.. استقبال أسطوري لـ تامر حسني في بيروت

وصل الفنان تامر حسني، منذ ساعات قليلة بيروت، استعدادًا لإحياء حفل غنائي مساء غد السبت.

استقبل الشعب اللبناني تامر حسني، استقبال تاريخي وبحفاوة بالغة من المطار حتى وصوله إلى الفندق المقيم به وحرص تامر، على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور الذي انتظر قدومه من المطار إلى الفندق عدة ساعات، لرؤية نجمهم المفضل واعطائه هدايا تذكارية.

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى 270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان

استقبال تامر حسني في لبنان