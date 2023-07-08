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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | آداب القاهرة تعلن عن آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الدراسات العليا.. طلاب آداب إعلام حلوان يدافعون عن مصر بعد فيلم كليوباترا المسيء

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آداب القاهرة تعلن عن آخر موعد للتقدم بالالتماسات على نتائج الدراسات العليا

 

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه غلق فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023،لطلاب الدراسات العليا  اليوم الأحد، 2 من يوليو .

 


وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المعاهد العالية الخاصة

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة


تنسيق 2023 .. مميزات برنامج المعلوماتية الطبية بـ حاسبات حلوان

طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية.

 

تجارة القاهرة توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج .

 

طلاب آداب إعلام حلوان يدافعون عن مصر بعد فيلم كليوباترا المسيء

اختتمت فعاليات حفل مناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان شعبة الإذاعة والتليفزيون التي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام، بمجمع الفنون والثقافة وقدم الطلاب خلال الحفل عدد من المشاريع الإبداعية.

 

 

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