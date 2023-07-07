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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج .

وقال جمال شحاتة، إنه على الطالب إحضار إخلاء طرف من التربية العسكرية بمبنى ١٠ بالمدينة الجامعية بالنسبة للذكور، وإحضار لإخلاء طرف من المكتبة المركزية الجديدة بقيمة ٣٢ جنيها ويتم ختمه من مكتبة الطالب بمدرجى ه ، و .

وأضاف عميد الكلية، أنه على الطالب إحضار صورة شخصية حديثة لكل شهادة ، كما يتم سداد رسوم افادة نجاح وقدرها ١٠٠ جنيه.

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جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

وقال الخشت، إننا نستهدف سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، وقد ظهرت مؤشرات التقدم في النجاح  خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة الارتقاء بالبحث العلمي، والتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية بما يساهم في تخريج أفضل مستوى من الأطباء ذوي الكفاءة لخدمة المجتمع.

استخراج شهادات التخرج استخراج شهادات الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج الأوراق المطلوبة الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور جمال شحاته المكتبة المركزية الجديدة كلية التجارة جامعة القاهرة

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