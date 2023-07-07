طلاب آداب إعلام حلوان يدافعون عن مصر بعد فيلم كليوباترا المسيء

اختتمت فعاليات حفل مناقشة مشاريع تخرج طلاب قسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان شعبة الإذاعة والتليفزيون التي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام، بمجمع الفنون والثقافة وقدم الطلاب خلال الحفل عدد من المشاريع الإبداعية.

وقدم طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون ٤ افلام وهم فيلم إيچبتوس ويدور حول حركة الأفروسنتريك أو "الحركة المركزية الإفريقية " وما يدعونه أن التاريخ والثقافة الإفريقية التي انطلقت من مصر القديمة، التي شكلت مهد الحضارة العالمية وأصل الحضارة المصرية بنظرهم إفريقي، ومحاولتهم لسرقة الهوية المصرية، وكل ادعاءاتهم تعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية.

ويركز الفيلم على الشباب المصري والأجيال الجديدة وتوعيتهم بأهداف الأفروسنتريك وعدم الاستهزاء بالأمر وأنه في غاية الخطورة ويهدد مصر أرضاً وشعبا.ً، بإشراف د محمد غالي.

كذلك فيلم شروع في عدل ويجسد الفيلم دور الطب الشرعي، وما له دور كبير في تحقيق العدل فيدور الفيلم حول طبيب شرعي يحقق في قضية غريبة.. ويصل بذكاءه إلى حل يغيير مجرى تلك القضية تمامًا لتتحول من جريمة حدثت بالصدفة إلى جريمة عن عمد وتتابع الأحداث بعد ذلك في اتجاه معاكس لما كانت عليه في بداية الفيلم، تحت إشراف د انجي رجب، إشراف مشارك، أ. هبة مجدي.

وفيلم خطر اصطناعي الذي يسلط الضوء نحو تقنية جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية التزييف العميق Deep fake. التي بدأت تنتشر مؤخرًا .. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب قرروا استخدام هذه التقنية لتزييف فيديو لأحد المشاهير في إطار مشروعهم الجامعي .. ليجدوا الفيديو بعد ذلك منتشر في جميع وسائل الإعلام ويصبح هذا الفيديو حديث الساعة ويقع الشباب تحت المُساءلة القانونية. ثم يبدأ الفيلم رحلته في تعريفنا ما هى تقنية الdeep fake وما خطورتها من خلال الحديث مع هؤلاء الشباب والحديث مع أحد متخصصي الذكاء الاصطناعي داخل أحداث الفيلم إشراف د. هدير احمد، إشراف مشارك أ- هبة مجدي.

وكذلك فيلم shut down وهو فيلم درامي قصير يتناول تأثير تقنية الهولوجرام, من خلال توظيفها في بناء درامي يستعرض حياة أسرة بسيطة في ضوء غياب الأم التي وافتها المنية نتيجة حسرتها على ابنها المدمن للمخدرات, فنال عقابه من أبيه وأخوته بمعاملتهم السيئة له والتحقير منه وتجنبه، وكي يجعلهم يسامحونه على ما فعله بعدما تعافى من الإدمان، عمل على تطبيقات البرمجة، في محاولة منه لاستحضار شخصية الأم بتقنية الهولوجرام، آملًا أن يسامحه أبيه وأخوته ويجعلهم سعداء برؤية والدتهم مرة أخرى- تقنيًا- ويشعرون بتواجدها معهم داخل المنزل، حيث يسعى هذا العمل الفني إلى تسليط الضوء على أهمية التطورات التكنولوجية والتطبيقات الحديثة في ظل عصر الرقمية، وذلك بإشراف د محمد هلال، إشراف مشارك د سلوي عادل.

وتكونت لجنة التحكيم من نخبة من الإعلاميين المتخصصين وهم : المهندس/ أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، دكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي / سمير عمر مدير مكتب قناة SkyNews عربية.

وجاءت نتائج تحكيم المشروعات كالتالي :



فيلم خطر اصطناعي افضل فكره، افضل تصوير، افضل مونتاج، وفيلم شروع في عدل افضل إخراج، افضل اداء تمثيلي، افضل سيناريو، ايجيبتوس افضل موسيقى تصويري افضل اداء تمثيلي، وفيلم Shut down أفضل فكرة وافضل حوار.

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