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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

ارتبط اسم اللاعب محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها نادي أسباني شهير، وذلك بعد تألقه مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي، قد سبق وقدّم عرضًا مغريًا للأهلي المصري لاستعارة عبد المنعم، الذي من المرجح أن يحل محل مواطنه أحمد حجازي في قلب دفاع الفريق، خاصة في ظل إصابة الأخير.

وكان قد أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، الذي يمتلك 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أنه استحوذ على أربعة أندية في الدوري السعودي في وقت سابق من هذا الشهر.

هذه الأندية هي: الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال، وبناء عليه سيتم جذب العديد من النجوم العالميين للعب في صفوف هذه الأندية خلال الفترة المقبلة.

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بخلاف العرض السعودي وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فقد تلقت إدارة النادي الأهلي عرضًا قويًا من نادي سيلتا فيجو الإسباني، والذي يرغب في الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار.

لم يتم حسم أمر احتراف مدافع الأهلي بعد من قبل إدارة القلعة الحمراء، خاصة وأن اللاعب يعد من الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق والمنتخب المصري.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا طارئا مع لجنة التخطيط ولجنة الكرة بحضور المدير الفني لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذا العرض والتفاوض مع النادي المهتم في حالة الموافقة على العرض.

ووفقًا لبعض التقارير الإعلامية، فإن النادي الأهلي سيعقد اجتماع بين الجهاز الفني وبين لجنة الكرة بهدف حسم الأمور والاستقرار على الموقف النهائي من بيع اللاعب، والذي يملك 3 أو 4 عروض أخرى أغلبها من أندية خليجية كذلك وبمبالغ مالية كبيرة.

عروض احتراف لاعبي الأهلي

الجدير بالذكر بأن النادي الأهلي كان قد أبدى موافقة رسمية على رحيل حمدي فتحي، نجم خط وسط الفريق، حيث وقع اللاعب لصالح نادي الوكرة القطري مقابل 3.5 مليون دولار.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فإن حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي، قد تحصل على عرضين من أندية سعودية كبيرة وصل راتبه في واحد منهم إلى 85 مليون جنيه في الموسم.

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