هجمات انتحارية بأحزمة ناسفة على مراكز شرطة بدولة إسلامية

هاجم مسلحون صباح السبت مركز شرطة في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان بإيران.

وقالت وسائل إعلام ايرانية، إن هؤلاء المسلحين كانوا مجهزين بأحزمة ناسفة وتم تفجير اثنين منهم، وحاولوا اقتحام مركز الشرطة.

ولم تشر بعد لتفاصيل أكثر.