انطلاق الدورة الأولى لمعرض أجرو أيجيبت غدا

تنطلق الدورة الاولي لمعرض اجرو ايجيبت برعاية استراتيجية من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية غدا الأحد (٩يوليو ) وتستمر حتي 11 يوليو 2023.



يشارك بالمعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس (أسمدة – مبيدات – مستلزمات زراعية – انظمة الري.. وغيرها) بحضور 40 شركة مصرية ومشاركات من حوالي 20 مستثمر ومستورد من دول أجنبية (غانا – العراق- كينيا- اسبانيا – السعودية- المغرب) وممثلين من سفارات الهند وإنجلترا.



أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة علي حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم من خلال مشاركتهم في معرض اجرو ايجيبت، مشيرا إلي مساهمه المجلس في تمويل ومساندة الشركات الصغيرة و متناهية الصغر الأعضاء بالمجلس في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة.



ولفت إلى جهود المجلس بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والسفارات بالخارج والجهات المناظرة للمجلس. في استقدام بعثات للمشترين على هامش المعرض وتحضير لقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بينهم وبين نظرائهم المصريين

من جانبه أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان صادرات مصر من الأسمدة لمختلف دول العالم حققت معدل نمو بلغ نحو 42% خلال 2022 ليبلغ ما قيمته 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.