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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة مشعوذ من الموت قبل دقائق من إعدامه بدولة عربية ..لن تصدق ماذا حدث

صدى البلد

في حادثة لا تخلو من الغرابة والكثير من الحظ، نجا شخص متّهم بممارسة السحر والشعوذة في محافظة دير الزور السورية أثناء تصوير عملية إعدامه.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن مجموعة تتبع تنظيم داعش اختطفت يوم أمس شخصاً يُدعى "محمد حسين" من بلدة الصبحة شرق محافظة دير الزور.

وقال موقع أورينت أن الخليّة وبعد اختطافها لـ  المتهم "محمد حسين" بزعم تورطه بالشعوذة والسحر نقلته إلى أطراف بلدة الشحيل تمهيداً لإعدامه.

وبينما كانت الخلية تصوّر اعترافات حسين تمهيداً لقتله، مرّت بالقرب منهم بالمصادفة دورية تتبع لقوات قسد، لتندلع اشتباكات بين الجانبين.

وتمكّن عناصر الدورية من أسر عنصر من داعش بعد إصابته، وحرّروا الشخص المتهم والذي أصيب هو الآخر وكذلك أصيب عنصر من قسد، بينما نجح عنصر من الخلية بالهرب من المكان.

وبحسب مراسل أورينت، فإن خلايا تتبع تنظيم داعش في دير الزور تلاحق  كل من يُشكّ بتورطه في أعمال السحر والشعوذة، وقد تقوم بقتله وتصفيته بسبب معلومات غير دقيقة.

وفي سبتمبر الماضي، أقدم مسلحون مجهولون على اختطاف شخص وزوجته من بلدة طيب الفال شمال دير الزور، وقتلهما بتهمة "ممارسة السحر". 

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السحر والشعوذة عملية إعدام ممارسة السحر دير الزور سورية

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