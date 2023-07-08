لأول مرة منذ 5 أشهر.. سوريا لم تسجل أي زلازل

أفاد المركز الوطني للزلازل بسوريا ان اليوم هو الأول بعد زلزال ٦ فبراير الماضي الذي لم تسجل فيه محطات المركز الوطني للزلازل أي هزة (منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم) بحسب ماذكرت وكالة الانباء السورية سانا .

وكان المركز الوطني للزلازل قد قال إن محطات الرصد سجلت خلال امس الأول 5 هزات ضعيفة، تراوحت شدتها بين 1.8 و2.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه أن الهزات المسجلة منذ مساء الخميس وحتى الساعة الثالثة من فجر الجمعة، توزع 4 منها في لواء اسكندرون وكانت بقدر 1.8 و2.0 و2.1 و2.6، وهزة في لبنان وبقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر.

