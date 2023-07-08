عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 5 أشهر.. سوريا لم تسجل أي زلازل

سوريا علم
سوريا علم

أفاد المركز الوطني للزلازل بسوريا ان اليوم هو الأول بعد زلزال ٦ فبراير الماضي الذي لم تسجل فيه محطات المركز الوطني للزلازل أي هزة (منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم) بحسب ماذكرت وكالة الانباء السورية سانا .

وكان المركز الوطني للزلازل قد قال إن محطات الرصد سجلت خلال  امس الأول 5 هزات ضعيفة، تراوحت شدتها بين 1.8 و2.7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه أن الهزات المسجلة منذ مساء الخميس  وحتى الساعة الثالثة من فجر الجمعة، توزع 4 منها في لواء اسكندرون وكانت بقدر 1.8 و2.0 و2.1 و2.6، وهزة في لبنان وبقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر.
 

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

في مشهد مؤثر .. عودة جثامين 11 سوريا لفظتهم أمواج البحر بعد غرق قاربهم

المركز الوطني للزلازل زلزال ٦ فبراير محطات الرصد مقياس ريختر زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري اليوم للاقتراب من حسم لقب الدوري

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

موضوعات متعلقة

واشنطن تستنكر قيام مقاتلات روسية بمضايقة مسيرات أمريكية في سوريا

إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

ترشيحاتنا

تعادل و3 انتصارات.. مشوار المنتخب الأولمبي قبل نهائي أمم إفريقيا

الإمارات .. زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الفجيرة

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

نهائي أمم إفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب والقنوات الناقلة

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فيديو

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ