لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

قالت القوات الجوية في القيادة المركزية إن ثلاث مسيرات أمريكية من طراز "أم كيو 9" تعرضت لمضايقات من مقاتلة روسية فوق سوريا مساء أمس الجمعة.

وأوضح قائد القوات الجوية في القيادة المركزية، الجنرال أليكس جرينكيويتش في بيان أن المواجهة استمرت ساعتين اقتربت خلالها المقاتلة الروسية 18 مرة بشكل غير احترافي من المسيرات "ما استدعى الاستجابة منها لتجنب الأوضاع غير الآمنة".

وتعتبر هذه الحادثة الثالثة خلال أيام لمضايقة مقاتلات روسية لمسيرات روسية فوق سوريا.

ودعا جرينكيويتش "روسيا إلى العودة لمعايير وقواعد سلاح الجو حتى يتمكن الجميع من الاستمرار في هزيمة تنظيم داعش".

وتكررت مضايقات واستفزازات المقاتلات الروسية للمسيرات الأمريكية، إذ أعلن جرينكويتش، الخميس، أن مقاتلة روسية تعرضت "بسلوك غير مهني وغير آمن لمسيرة أميركية أثناء تنفيذها مهمة ضد تنظيم داعش في سوريا.

وأضاف حينها أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير مما هدد سلامة جميع المقاتلات المعنية.

وأشار إلى أن هذه الحوادث المتكررة مثال آخر على "السلوكيات غير المهنية وغير الآمنة" من قبل القوات الجوية الروسية في سوريا مجددًا التزام القوات الجوية الأمريكية بضمان سلامة وأمن أفرادها ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، وجهت الأربعاء، أيضا، اتهامات لطيارين روس بالانخراط في ذات السلوك غير الآمن خلال تفاعلهم مع طائرات أميركية من دون طيار كانت تنفذ ذات المهمات ضد داعش في سوريا.