عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

قالت القوات الجوية في القيادة المركزية إن ثلاث مسيرات أمريكية من طراز "أم كيو 9" تعرضت لمضايقات من مقاتلة روسية فوق سوريا مساء أمس الجمعة.

وأوضح قائد القوات الجوية في القيادة المركزية، الجنرال أليكس جرينكيويتش في بيان أن المواجهة استمرت ساعتين اقتربت خلالها المقاتلة الروسية 18 مرة بشكل غير احترافي من المسيرات "ما استدعى الاستجابة منها لتجنب الأوضاع غير الآمنة".

وتعتبر هذه الحادثة الثالثة خلال أيام لمضايقة مقاتلات روسية لمسيرات روسية فوق سوريا.

ودعا جرينكيويتش "روسيا إلى العودة لمعايير وقواعد سلاح الجو حتى يتمكن الجميع من الاستمرار في هزيمة تنظيم داعش".

وتكررت مضايقات واستفزازات المقاتلات الروسية للمسيرات الأمريكية، إذ أعلن جرينكويتش، الخميس، أن مقاتلة روسية تعرضت "بسلوك غير مهني وغير آمن لمسيرة أميركية أثناء تنفيذها مهمة ضد تنظيم داعش في سوريا.

لليوم الثاني .. مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية في سوريا

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

وأضاف حينها أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير مما هدد سلامة جميع المقاتلات المعنية.

وأشار إلى أن هذه الحوادث المتكررة مثال آخر على "السلوكيات غير المهنية وغير الآمنة" من قبل القوات الجوية الروسية في سوريا مجددًا التزام القوات الجوية الأمريكية بضمان سلامة وأمن أفرادها  ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، وجهت الأربعاء، أيضا، اتهامات لطيارين روس بالانخراط في ذات السلوك غير الآمن خلال تفاعلهم مع طائرات أميركية من دون طيار كانت تنفذ ذات المهمات ضد داعش في سوريا.

مقاتلات روسية سوريا طائرات أمريكية أمريكا داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

ماتوا فى حضن بعض.. القصة الكاملة لمصرع أب ونجله فى حريق مطعم بالقليوبية

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني .. مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية في سوريا

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

ترشيحاتنا

حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة .. شوبير يكشف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين.. سبب وفاة مصطفى درويش.. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لـ عضة أسد| توك شو

لليوم الثالث .. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية في سوريا

ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. 8 فوائد صحية تمد الجسم بالنشاط والطاقة

يعاني من مشكلة واحدة.. عمرو أديب يكشف تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الأناناس في الشهر التاسع؟.. فوائد غير متوقعة

زعنفة قرش مزيفة تثير مخاوف رحلة مدرسية ببريطانيا .. اعرف التفاصيل

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ