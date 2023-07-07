عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني .. مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن سلاح الجو الأمريكي، اليوم الجمعة، اعتراض مقاتلات روسية لطائرة أمريكية بدون طيار في سوريا للمرة الثانية خلال يومين، في إشارة على تزايد الاحتكاك بين البلدين في أجواء الشرق الأوسط.

وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس جرينكويتش، في بيان حول الحادث نقلته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "طائرة مسيرة أمريكية كانت تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم (داعش) في سوريا عندما اقتربت طائرات مقاتلة روسية منها بشكل خطير قبل أن تبدأ في إلقاء قنابل مضيئة أمام الطائرة الأمريكية في محاولة على ما يبدو لضربها، مما أجبرها على إجراء مناورات".

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية فيديو يُظهر تحليق مقاتلتين روسيتين بالقرب من الطائرة الأمريكية ثم إلقاء قنابل مضيئة نحوها.

وأضاف جرينكويتش: "تمثل هذه الأحداث مثالا آخر على الإجراءات غير المهنية وغير الآمنة التي تقوم بها القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد سلامة كل من قوات التحالف والقوات الروسية".

وتابع: "نحث القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى نتمكن من استئناف تركيزنا على إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش".

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

واشنطن تستنكر قيام مقاتلات روسية بمضايقة مسيرات أمريكية في سوريا

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من اعتراض 3 مقاتلات روسية لـ3 طائرات أمريكية بدون طيار فوق سوريا، الأربعاء.

لكن الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد للمضايقات من الجيش الروسي، فقد اعترضت طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35"طائرتين مقاتلتين فرنسيتين من طراز رافال ، كانتا تحلقان في مهمة بالقرب من الحدود العراقية السورية يوم الخميس، وفقا لما أعلنته القوات المسلحة الفرنسية، عبر تويتر، وقالت إن المقاتلتين قامتا بمناورة لتجنب خطر وقوع حادث.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة خط عدم الاشتباك بين الجيشين في سوريا لتجنب الأخطاء أو المواجهات غير المقصودة التي يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى التصعيد.

لكن الأعمال العسكرية الروسية في سوريا انتهكت بشكل متزايد بروتوكولات عدم الاشتباك، بما في ذلك التحليق بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "لقد كنا في سوريا منذ سنوات عديدة لمحاربة تنظيم (داعش) كجزء من تحالف دولي، وهذا ليس مفاجأة لأي شخص، ولدينا قواعد معمول بها، ونجحنا في التخلص من الصراع مع الروس على مدار سنوات عديدة عندما يتعلق الأمر بالعمليات الآمنة في تلك المنطقة، لذا فإن لذا فإن الإيحاء بأن هذا خطأنا بطريقة ما هو أمر سخيف".

وفي أبريل، قال مسؤول أمريكي إن "الإجراءات الأكثر عدوانية من جانب الطيارين الروس يبدو أنها جزء من طريقة جديدة للتعامل"، بما في ذلك مواجهة حاولت فيها مقاتلة روسية الاقتتال مع طائرة أمريكية.

كما حدث سلوك عدواني خارج سوريا أيضا، ففي مارس، اصطدمت طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-27 بطائرة أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، وتسبب الاصطدام في إتلاف مروحة الطائرة بدون طيار، مما أجبرها على السقوط في الماء.

سوريا روسيا أمريكا مقاتلات روسية البنتاجون سلاح الجو الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

بعد تدشين حساب السيسي على ثريدز.. التطبيق يجذب 30 مليون مشترك في ساعات

نجم الزمالك السابق : تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عرض رسمي من الدوري القطري لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

واشنطن تستنكر قيام مقاتلات روسية بمضايقة مسيرات أمريكية في سوريا

ترشيحاتنا

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

الظهور الأول لفولكس فاجن تيجوان الكهربائية .. صور

أمريكا تكشف حقيقة موافقة بايدن على محادثات سرية مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

رسالة هامة من وزير الأوقاف للأئمة .. اعرف تفاصيلها

برلمانية : وزارة التعليم طورت المناهج حتى الصف الخامس الإبتدائي وتسعى لإستكمال الباقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

فيديو

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ