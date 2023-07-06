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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

اعتراض مقاتلة روسية
اعتراض مقاتلة روسية لطائرة مسيرة أمريكية

أعلن الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكويتش في القوات الجوية الأمريكية، أن مقاتلات روسية قامت باعتراض 3 مسيرات أمريكية فوق الأجواء السورية أثناء قيامها بمهمة ضد الإرهابيين في سوريا أمس الأربعاء، وفقا لموقع يورو نيوز.

وقال الجنرال الأمريكي في بيان، إن الطائرات المسيرة الأمريكية من طراز أم كيو 9 كانت تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي، ولكن في ذلك الوقت بدأت 3 مقاتلات روسية باعتراضها ومضايقتها.

وأضاف أن المقاتلات الروسية قامت بإطلاق طلقات مضيئة أمام المسيرات الأمريكية التي أجبرت على المناورة، كما قامت مقاتلة روسية آخري بتشغيل الحارق الخلفي للطائرة أمام مسيرة ما تسبب بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان.

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وأشار جرينكويتش إلى أن هذه الحوادث تعطي مثالًا آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا والتي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية معًا، داعيًا موسكو إلى وقف هذا السلوك المتهور.

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